Amazon, Microsоft та інші компанії зобов'язалися допомогти українським біженцям у Європі з роботою
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Понад 40 великих компаній, серед яких Amazon, Hilton та Microsоft оголосили, що допоможуть знайти роботу тисячам українських біженців у Європі. Про це повідомляє УНН з посиланням на оприлюднену у понеділок заяву благодійної організації Tent Partnership for Refugees.
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До Всесвітнього дня біженця найбільші світові компанії оголосили про те, що нададуть робочі місця 250 000 вимушеним переселенцям у Європі. До прикладу Hilton, Marriott International, Amazon, ISS та кілька інших пообіцяли прийняти на роботу 13 680 людей.
Світові кадрові агенції також взяли на себе зобов’язання знайти 152 000 біженцям роботу протягом наступних трьох років.
Гігант інтернет-торгівлі Amazon обіцяє прийняти на роботу до своїх відділень в Європі 5 тисяч людей, окрім цього таку ж кількість біженців фірма зобов’язалася забезпечити роботою в США до кінця 2024 року.
Віце-президент Єврокомісії Маргарітіс Сніхас зазначає, що "через рік після вторгнення багато українських біженців залишаються безробітними, попри їхній високий рівень освіти, бажання заробляти на життя та законне право на роботу".
За оцінками ООН, в країнах Західної та Центральної Європи зараз перебувають близько 6 млн українських біженців, переважна кількість з яких – жінки з дітьми. Загальна кількість вимушених переселенців у світі сягнула 110 млн.
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