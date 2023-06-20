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Amazon, Місгоѕоft и другие компании обязались помочь украинским беженцам в Европе с работой

Киев • УНН

 • 1136960 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Более 40 крупных компаний, среди которых Amazon, Hilton и Місгоѕоft объявили, что помогут найти работу тысячам украинских беженцев в Европе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на обнародованное в понедельник заявление благотворительной организации Tent Partnership for Refugees.

Amazon, Місгоѕоft и другие компании обязались помочь украинским беженцам в Европе с работой

Детали

Ко Всемирному дню беженца крупнейшие мировые компании объявили о том, что предоставят рабочие места 250 000 вынужденным переселенцам в Европе. К примеру Hilton, Marriott International, Amazon, ISS и несколько других пообещали принять на работу 13 680 человек.

Мировые кадровые агентства также взяли на себя обязательства найти 152 000 беженцам работу в течение следующих трех лет.

Гигант интернет-торговли Amazon обещает принять на работу в свои отделения в Европе 5 тысяч человек, кроме этого такое же количество беженцев фирма обязалась обеспечить работой в США до конца 2024 года.

Вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Снихас, комментарий которого приводит BBC, отмечает, что "через год после вторжения многие украинские беженцы остаются безработными, несмотря на их высокий уровень образования, желание зарабатывать на жизнь и законное право на работу".

По оценкам ООН, в странах Западной и Центральной Европы сейчас находятся около 6 млн украинских беженцев, подавляющее число из которых – женщины с детьми. Общее количество вынужденных переселенцев в мире достигло 110 млн.

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