Amazon планує відкрити нову мережу продуктових супермаркетів у США
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Компанія Amazon планує запустити нову мережу продуктових супермаркетів у декількох великих містах США. Про це повідомляє USA Today, передає УНН.
Перший супермаркет з'явиться наприкінці 2019 року, у Лос-Анджелесі.
"Таким чином, гігант роздрібної торгівлі прагне розширити свої можливості у сфері продовольства і торкнутися більшої кількості аспектів життя споживачів", - йдеться у повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Amazon, Apple, Netflix і YouTube звинувачують у порушенні регламенту ЄС про захист даних
Також, вже ведуться переговори про відкриття продуктових магазинів Amazon в Сан-Франциско, Сіетлі, Чикаго, Вашингтоні, окрузі Колумбія і Філадельфії.
Відомо, що нові магазини компанії будуть відрізнятися від престижної мережі супермаркетів Whole Foods Market, яка спеціалізується на продажу органічних продуктів харчування без штучних консервантів і барвників. У 2017 році відбулося її злиття з Amazon.com, вартість угоди сягнула 13,7 млрд дол., нагадує видання.
Як повідомляв УНН, Amazon стала найдорожчою компанією в світі.