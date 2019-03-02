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Amazon планує відкрити нову мережу продуктових супермаркетів у США

Київ • УНН

 • 9528 перегляди

КИЇВ. 2 березня. УНН. Компанія Amazon планує запустити нову мережу продуктових супермаркетів у декількох великих містах США. Про це повідомляє USA Today, передає УНН.

Перший супермаркет з'явиться наприкінці 2019 року, у Лос-Анджелесі.

"Таким чином, гігант роздрібної торгівлі прагне розширити свої можливості у сфері продовольства і торкнутися більшої кількості аспектів життя споживачів", - йдеться у повідомленні.

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Також, вже ведуться переговори про відкриття продуктових магазинів Amazon в Сан-Франциско, Сіетлі, Чикаго, Вашингтоні, окрузі Колумбія і Філадельфії.

Відомо, що нові магазини компанії будуть відрізнятися від престижної мережі супермаркетів Whole Foods Market, яка спеціалізується на продажу органічних продуктів харчування без штучних консервантів і барвників. У 2017 році відбулося її злиття з Amazon.com, вартість угоди сягнула 13,7 млрд дол., нагадує видання.

Як повідомляв УНН, Amazon стала найдорожчою компанією в світі.

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