Amazon планирует открыть новую сеть продуктовых супермаркетов в США
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Компания Amazon планирует запустить новую сеть продуктовых супермаркетов в нескольких крупных городах США. Об этом сообщает USA Today, передает УНН.
Первый супермаркет появится в конце 2019 года, в Лос-Анджелесе.
"Таким образом, гигант розничной торговли стремится расширить свои возможности в сфере продовольствия и затронуть больше аспектов жизни потребителей", - говорится в сообщении.
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Также, уже ведутся переговоры об открытии продуктовых магазинов Amazon в Сан-Франциско, Сиэтле, Чикаго, Вашингтоне, округе Колумбия и Филадельфии.
Известно, что новые магазины компании будут отличаться от престижной сети супермаркетов Whole Foods Market, которая специализируется на продаже органических продуктов питания без искусственных консервантов и красителей. В 2017 году произошло ее слияние с Amazon.com, стоимость сделки составила 13,7 млрд дол., напоминает издание.
Как сообщал УНН, Amazon стала самой дорогой компанией в мире.