АЛЛО: за лаштунками "Чорної п'ятниці" - чого варта підготовка до свята

"Для того, щоб підготуватися до "Чорної п'ятниці" ми оптимізуємо роботу абсолютно всіх департаментів, підключаємо додатковий логістичний ресурс, міняємо графік роботи співробітників, виділяємо сервера. Купівельна активність збільшується у два рази. Це означає, що ми повинні працювати із подвійною потужністю, щоб надати звичний АЛЛО-сервіс нашим клієнтам", — коментує СМО ГК "АЛЛО", Артур Матковський.

А що, якщо введуть "карантин вихідного дня" і відвідувачі не зможуть прийти в АЛЛО на вихідні?

"Ключова навичка успішного бізнесу у наші дні — миттєва адаптивність. При карантинних заходах на вихідних ми готові змістити час акції або стартувати раніше, щоб у наших клієнтів не було поспішності та була можливість обирати товари комфортно. Крім того, на allo.ua доступні відеоконсультації, які дозволяють клієнту протестити товар у відеочаті з нашим консультантом. І, звичайно, як ніколи буде актуальний слоган "Чорна п'ятниця у твоєму смартфоні". Частка мобільного трафіку в e-commerce вже перевищила 80%, і АЛЛО не є винятком. Ми закупили додаткові сервери, так що готові впоратися із піковим навантаженням на сайт", — зазначає керівник діджитал-департаменту, Владислав Місіюк.

Крім адаптивного підходу АЛЛО здивували ще й "ніжною" комунікацією — креативна кампанія під назвою "Чорна нiжнятниця" не залишить байдужим найжорстокішого циніка. Крім яскравого візуального рішення, мила сама ідея: адже всім і справді - так не вистачає позитиву у цьому році.

У категорію "ніжних" цін потраплять смартфони, товари екосистеми Xiaomi, бездротові навушники, фітнес-трекери, побутова техніка та багато іншого.

Для тих, хто ще "не розніжився", останній "чорноп'ятничний тизер": крім знижок АЛЛО готує бонусну смакоту у вигляді "АЛЛО-Грошей" для своїх активних клієнтів.

Все: секрети розкрили, пішли обирати подарунки на allo.ua і чекати знижок. Чого і вам бажаємо!

Довідка УНН: АЛЛО - це компанія для тих, хто хоче стати кращим, більш технологічним, жити комфортно і сучасно. Найбільший рітейлер смартфонів і гаджетів, сучасної техніки та товарів для дому та відпочинку: від косметики і інструментів до одягу і меблів, який є маркетплейсом національного масштабу із доставкою замовлень на пошту, додому і у магазини у 140 містах України. "Allo.ua — тицяй, що хочеш!"