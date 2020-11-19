АЛЛО: за кулисами "Черной пятницы" - чего стоит подготовка к празднику
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Бешенные скидки, информационная шумиха — и всего три дня акции, за которой стоит несколько месяцев подготовки. "Черная пятница" — день самых крупных скидок и нереального ажиотажа. Как правило, средний чек в эти дни увеличивается на 25%, а спрос вырастает вдвое и более. Нам, как конечным потребителям, виден только результат: скидочные цены на сайте. А для такого крупного маркетплейса, как АЛЛО, подготовка к этому "простому" дню занимает несколько месяцев и отнимает немалый ресурс, информирует УНН.
"Для того, чтобы подготовиться к "Черной пятнице", мы оптимизируем работу абсолютно всех департаментов, подключаем дополнительный логистический ресурс, меняем график работы сотрудников, выделяем сервера. Покупательская активность увеличивается в два раза. Это значит, что мы должны работать с двойной мощностью, чтобы предоставить привычный АЛЛО-сервис нашим клиентам", — комментирует СМО ГК "АЛЛО", Артур Матковский.
А что, если введут "карантин выходного дня" и посетители не смогут прийти в АЛЛО на выходные?
"Ключевой навык успешного бизнеса в наши дни — мгновенная адаптивность. При карантинных мерах на выходных мы готовы сместить время акции или стартовать раньше, чтобы у наших клиентов не было спешки и была возможность выбирать товары комфортно. Кроме того, на allo.ua доступны видеоконсультации, которые позволяют клиенту протестить товар в видеочате с нашим консультантом. И, конечно, как никогда будет актуален слоган "Черная пятница в твоем смартфоне". Доля мобильного трафика в e-commerce уже превысила 80%, и АЛЛО не исключение. Мы закупили дополнительные сервера, так что готовы справиться с пиковой нагрузкой на сайт", — отмечает руководитель диджитал-департамента, Владислав Мисиюк.
Кроме адаптивного подхода АЛЛО удивили ещё и "нежной" коммуникацией — креативная кампания под названием "Чорна нiжнятниця" не оставит равнодушным самого жестокого циника. Помимо яркого визуального решения, мила сама идея: ведь всем и вправду - так не хватает позитива в этом году.
В категорию "нежных" цен попадут смартфоны, товары экосистемы Xiaomi, беспроводные наушники, фитнес-трекеры, бытовая техника и многое другое.
Для тех, кто еще "не разнежился", последний "чернопятничный тизер": кроме скидок АЛЛО готовит бонусные вкусности в виде "АЛЛО-Грошей" для своих активных клиентов.
Всё: секреты сдали, пошли выбирать подарки на allo.ua и ждать скидок. Чего и вам желаем!
Справка УНН: АЛЛО — это компания для тех, кто хочет стать лучше, технологичнее, жить комфортно и современно. Крупнейший ритейлер смартфонов и гаджетов, современной техники и товаров для дома и отдыха: от косметики и инструментов до одежды и мебели, который является маркетплейсом национального масштаба с доставкой заказов на почту, на дом и в магазины в 140 городах Украины. "Allo.ua — тицяй, що хочеш!"