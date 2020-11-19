АЛЛО: за кулисами "Черной пятницы" - чего стоит подготовка к празднику

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 77718 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 100574 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 116771 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 151792 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 199698 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 195345 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 283032 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 333571 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

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2 марта, 17:42 • 143231 просмотра

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АЛЛО: за кулисами "Черной пятницы" - чего стоит подготовка к празднику

АЛЛО: за кулисами "Черной пятницы" - чего стоит подготовка к празднику

Киев  •  УНН

 • 17796 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Бешенные скидки, информационная шумиха — и всего три дня акции, за которой стоит несколько месяцев подготовки. "Черная пятница" — день самых крупных скидок и нереального ажиотажа. Как правило, средний чек в эти дни увеличивается на 25%, а спрос вырастает вдвое и более. Нам, как конечным потребителям, виден только результат: скидочные цены на сайте. А для такого крупного маркетплейса, как АЛЛО, подготовка к этому "простому" дню занимает несколько месяцев и отнимает немалый ресурс, информирует УНН.

"Для того, чтобы подготовиться к "Черной пятнице", мы оптимизируем работу абсолютно всех департаментов, подключаем дополнительный логистический ресурс, меняем график работы сотрудников, выделяем сервера. Покупательская активность увеличивается в два раза. Это значит, что мы должны работать с двойной мощностью, чтобы предоставить привычный АЛЛО-сервис нашим клиентам", — комментирует СМО ГК "АЛЛО", Артур Матковский.

А что, если введут "карантин выходного дня" и посетители не смогут прийти в АЛЛО на выходные?

"Ключевой навык успешного бизнеса в наши дни — мгновенная адаптивность. При карантинных мерах на выходных мы готовы сместить время акции или стартовать раньше, чтобы у наших клиентов не было спешки и была возможность выбирать товары комфортно. Кроме того, на allo.ua доступны видеоконсультации, которые позволяют клиенту протестить товар в видеочате с нашим консультантом. И, конечно, как никогда будет актуален слоган "Черная пятница в твоем смартфоне". Доля мобильного трафика в e-commerce уже превысила 80%, и АЛЛО не исключение. Мы закупили дополнительные сервера, так что готовы справиться с пиковой нагрузкой на сайт", — отмечает руководитель диджитал-департамента, Владислав Мисиюк.

Кроме адаптивного подхода АЛЛО удивили ещё и "нежной" коммуникацией — креативная кампания под названием "Чорна нiжнятниця" не оставит равнодушным самого жестокого циника. Помимо яркого визуального решения, мила сама идея: ведь всем и вправду - так не хватает позитива в этом году.

В категорию "нежных" цен попадут смартфоны, товары экосистемы Xiaomi, беспроводные наушники, фитнес-трекеры, бытовая техника и многое другое.

Для тех, кто еще "не разнежился", последний "чернопятничный тизер": кроме скидок АЛЛО готовит бонусные вкусности в виде "АЛЛО-Грошей" для своих активных клиентов.

Всё: секреты сдали, пошли выбирать подарки на allo.ua и ждать скидок. Чего и вам желаем!

Справка УНН: АЛЛО — это компания для тех, кто хочет стать лучше, технологичнее, жить комфортно и современно. Крупнейший ритейлер смартфонов и гаджетов, современной техники и товаров для дома и отдыха: от косметики и инструментов до одежды и мебели, который является маркетплейсом национального масштаба с доставкой заказов на почту, на дом и в магазины в 140 городах Украины. "Allo.ua — тицяй, що хочеш!"

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