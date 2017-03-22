Алкогольний фальсифікат у Запоріжжі продавали через Інтернет

У рамках проведення операції “Акциз-2017” та розслідування кримінального провадження було встановлено двох громадян, які організували роботу двох цехів з виготовлення спирту. Вказану продукцію у подальшому використовували для виробництва фальсифікованого алкоголю, який виготовляли шляхом змішування спирту з водою і додаванням різних ароматизаторів. Алкоголь реалізовували за допомогою оголошень, які розміщувалися на одному з сайтів в мережі Інтернет.

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“В результаті низки проведених обшуків вилучено понад 1,3 тис. літрів спирту, 325 літрів фальсифікованого алкоголю, 8,46 тис. літрів сировини для виготовлення спирту, 11 літрів ароматизованої рідини, а також обладнання, яке використовувалося в незаконній діяльності. Загальна вартість вилученого перевищує 1 млн грн”, — сказано у повідомленні.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, експерти переконують, що 95% усіх пропозицій горілки, вина, коняку та інших “зігріваючих” і Інтернеті — скоріш за все, нелегальні та небезпечні.

Якщо і треба купити алкоголь не виходячи з дому, то це варто робити на сайтах виключно офіційних виробників або ж на сайтах великих торгових мереж. У такому випадку є гарантії якості, а також чітке документування замовлення товару.