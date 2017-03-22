Алкогольный фальсификат в Запорожье продавали через Интернет
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Запорожской области совместно с работниками прокуратуры разоблачили работу двух подпольных цехов по производству спирта и схему продажи фальсифицированных алкогольных напитков через Интернет. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГФС.
В рамках проведения операции "Акциз-2017" и расследования уголовного производства были установлены двое граждан, которые организовали работу двух цехов по изготовлению спирта. Указанную продукцию в дальнейшем использовали для производства фальсифицированного алкоголя, который изготавливали путем смешивания спирта с водой и добавлением различных ароматизаторов. Алкоголь реализовывали с помощью объявлений, которые размещались на одном из сайтов в сети Интернет.
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"В результате проведенных обысков изъято более 1,3 тыс. литров спирта, 325 литров фальсифицированного алкоголя, 8,46 тыс. литров сырья для изготовления спирта, 11 литров ароматизированной жидкости, а также оборудование, которое использовалось в незаконной деятельности. Общая стоимость изъятого превышает 1 млн грн", - сказано в сообщении.
Напомним, как сообщал УНН, эксперты утверждают, что 95% всех предложений водки, вина, коньяка и других "согревающих" в Интернете - скорее всего, нелегальные и опасные.
Если и надо купить алкоголь не выходя из дома, то это следует делать на сайтах исключительно официальных производителей или на сайтах крупных торговых сетей. В таком случае есть гарантии качества, а также четкое документирование заказа товара.