Алкогольный фальсификат в Запорожье продавали через Интернет

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 117808 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 176715 просмотра

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11 марта, 14:39 • 129269 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 124417 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 116999 просмотра

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ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106456 просмотра

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Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107500 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Алкогольный фальсификат в Запорожье продавали через Интернет

Алкогольный фальсификат в Запорожье продавали через Интернет

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 марта. УНН. Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Запорожской области совместно с работниками прокуратуры разоблачили работу двух подпольных цехов по производству спирта и схему продажи фальсифицированных алкогольных напитков через Интернет. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГФС.

В рамках проведения операции "Акциз-2017" и расследования уголовного производства были установлены двое граждан, которые организовали работу двух цехов по изготовлению спирта. Указанную продукцию в дальнейшем использовали для производства фальсифицированного алкоголя, который изготавливали путем смешивания спирта с водой и добавлением различных ароматизаторов. Алкоголь реализовывали с помощью объявлений, которые размещались на одном из сайтов в сети Интернет.

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"В результате проведенных обысков изъято более 1,3 тыс. литров спирта, 325 литров фальсифицированного алкоголя, 8,46 тыс. литров сырья для изготовления спирта, 11 литров ароматизированной жидкости, а также оборудование, которое использовалось в незаконной деятельности. Общая стоимость изъятого превышает 1 млн грн", - сказано в сообщении.

Напомним, как сообщал УНН, эксперты утверждают, что 95% всех предложений водки, вина, коньяка и других "согревающих" в Интернете - скорее всего, нелегальные и опасные.

Если и надо купить алкоголь не выходя из дома, то это следует делать на сайтах исключительно официальных производителей или на сайтах крупных торговых сетей. В таком случае есть гарантии качества, а также четкое документирование заказа товара.

Украинские Национальные Новости

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