Алкогольный фальсификат в Запорожье продавали через Интернет

В рамках проведения операции "Акциз-2017" и расследования уголовного производства были установлены двое граждан, которые организовали работу двух цехов по изготовлению спирта. Указанную продукцию в дальнейшем использовали для производства фальсифицированного алкоголя, который изготавливали путем смешивания спирта с водой и добавлением различных ароматизаторов. Алкоголь реализовывали с помощью объявлений, которые размещались на одном из сайтов в сети Интернет.

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"В результате проведенных обысков изъято более 1,3 тыс. литров спирта, 325 литров фальсифицированного алкоголя, 8,46 тыс. литров сырья для изготовления спирта, 11 литров ароматизированной жидкости, а также оборудование, которое использовалось в незаконной деятельности. Общая стоимость изъятого превышает 1 млн грн", - сказано в сообщении.

Напомним, как сообщал УНН, эксперты утверждают, что 95% всех предложений водки, вина, коньяка и других "согревающих" в Интернете - скорее всего, нелегальные и опасные.

Если и надо купить алкоголь не выходя из дома, то это следует делать на сайтах исключительно официальных производителей или на сайтах крупных торговых сетей. В таком случае есть гарантии качества, а также четкое документирование заказа товара.