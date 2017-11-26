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Алкоголь через Інтернет купують 5% українців - дослідження

Алкоголь через Інтернет купують 5% українців - дослідження

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Вино та міцний алкоголь через Інтернет купують 5% українців, передає УНН з посиланням на з дані рітейл-аудиту Nielsen.

Для порівняння, у світі частка споживачів, які купують вино та міцний алкоголь через Інтернет становить 11%.

Водночас, як українці, так і споживачі у світі, найчастіше купують в Інтернеті косметику та товари з персонального догляду: 42% і 35% відповідно.

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Найменшою популярністю в Інтернеті користуються продукти харчування (свіжі).

"Продукти харчування не входять в звичний віртуальний купівельний кошик практично ні в одній країні світу на сьогоднішній день. Купівля в Інтернеті свіжих продуктів - явище настільки рідкісне, що, як показують дані опитування споживачів в 2016 році, всього 11% в світі сказали, що купують онлайн свіжі продукти харчування", - йдеться у досліджені.

Як повідомляв УНН, купувати алкоголь в Інтернеті може бути дуже небезпечно. На маловідомих сайтах та соцмережах дуже часто в Україні збувають контрафактні або ж фальсифіковані алкогольні напої.

У зв'язку з цим, експерти наголошують, що купувати алкоголь у мережі можна лише на офіційних сайтах компаній-виробників. 

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