Алкоголь через Интернет покупают 5% украинцев - исследование
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Вино и крепкий алкоголь через Интернет покупают 5% украинцев, передает УНН со ссылкой на из данные ритейл-аудита Nielsen.
Для сравнения, в мире доля потребителей, которые покупают вино и крепкий алкоголь через Интернет составляет 11%.
В то же время, как украинцы, так и потребители в мире, чаще всего покупают в Интернете косметику и товары из персонального ухода: 42% и 35% соответственно.
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Наименьшей популярностью в Интернете пользуются продукты питания (свежие).
"Продукты питания не входят в привычную виртуальную покупательскую корзину практически ни в одной стране мира на сегодняшний день. Покупка в Интернете свежих продуктов - явление настолько редкой, что, как показывают данные опроса потребителей в 2016 году, всего 11% в мире сказали, что покупают онлайн свежие продукты питания", - говорится в исследовании.
Как сообщал УНН, покупать алкоголь в Интернете может быть очень опасно. На малоизвестных сайтах и соцсетях очень часто в Украине сбывают контрафактные или фальсифицированные алкогольные напитки.
В связи с этим, эксперты отмечают, что покупать алкоголь в сети можно только на официальных сайтах компаний-производителей.