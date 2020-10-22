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Алея Героїв Небесної Сотні буде забезпечена роботизованими камерами відеоспостереження

Алея Героїв Небесної Сотні буде забезпечена роботизованими камерами відеоспостереження

Київ • УНН

 • 50050 перегляди

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. На прохання Національного музею Революції Гідності алея Героїв Небесної Сотні буде забезпечена роботизованими камерами відеоспостереження та запису. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Національного музею Революції Гідності.

"Серед ночі молодик, судячи з відео, нетверезий, не знайшов кращого місця для туалету, ніж народний меморіал із портретами Героїв Небесної Сотні – пам’ятку історії, сакральне та символічне місце Києва й України. Чергове плюндрування пам’яток Революції Гідності та пам’яті її героїв, чергова заява в поліцію", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що на місці працівники музею вже навели лад.

"…усвідомлюємо, що жоден пам’яткоохоронний статус і ніякі інформаційні вивіски не захистять публічне місце із загальним доступом від подібних випадків. Тому, Національна поліція України, Міністерство внутрішніх справ, цей випадок, як і низка попередніх актів вандалізму, нагадує, що актуальним є ЦІЛОДОБОВЕ патрулювання території правоохоронцями, а також показове притягнення винних до відповідальності", - йдеться в повідомленні.

Також в музеї висловили вдячність за денний нагляд патрульних поліцейських та просять докласти зусиль для запобігання випадкам, як сьогоднішній.

"До речі, маємо відповідь від міського голови, що вже укладають договори, і, на наше прохання, алея Героїв Небесної Сотні буде забезпечена роботизованими камерами відеоспостереження та запису", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, у Києві відкрили кримінальне провадження та розшукують чоловіка, аби притягнути до відповідальності за те, що справив природну потребу на алеї Героїв Небесної Сотні.

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