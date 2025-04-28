Александра Пейна обрано головою журі Венеційського кінофестивалю 2025: деталі
Київ • УНН
Режисер Александр Пейн очолить журі 82-го Венеційського кінофестивалю, що пройде з 27 серпня по 6 вересня. Митець назвав це великою честю та радістю.
Головою журі на Венеційському кінофестивалі 2025 року призначили Александра Пейна, режисера, сценариста і продюсера. Про це повідомляє Deadline, передає УНН.
Деталі
82-й кінофестиваль відбуватиметься у Венеції з 27 серпня по 6 вересня. Александр Пейн зазначив: для нього це величезна честь бути членом журі на даному заході.
Це величезна честь і радість бути членом журі у Венеції. Я шаную майже 100-річну історію Венеційського кінофестивалю, який гучно святкує кіно як вид мистецтва
Довідка
Александр Пейн є лауреатом багатьох міжнародних кінопремій, зокрема "Оскар", "Золотий глобус", "Незалежний дух", "Готем".
Пейн є продюсером таких фільмів, як "Вбити президента: Замах на Річарда Ніксона" (2004), "Проблеми Грей" (2006), "Дикуни" (2007), "Нащадки" (2011) тощо. Також він є режисером таких кінострічок, як "Пристрасть Мартіна" (1991), "На узбіччі" (2009) тощо, а ще сценаристом стрічки "Парк Юрського періоду 3" (2001).
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