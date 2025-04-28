Александра Пейна избрали председателем жюри Венецианского кинофестиваля 2025: детали

Председателем жюри на Венецианском кинофестивале 2025 года назначен Александр Пейн, режиссер, сценарист и продюсер. Об этом сообщает Deadline, передает УНН.

82-й кинофестиваль будет проходить в Венеции с 27 августа по 6 сентября. Александр Пейн отметил: для него это огромная честь быть членом жюри на данном мероприятии.

Это огромная честь и радость быть членом жюри в Венеции. Я чту почти 100-летнюю историю Венецианского кинофестиваля, который громко празднует кино как вид искусства