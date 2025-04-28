Александра Пейна избрали председателем жюри Венецианского кинофестиваля 2025: детали
Киев • УНН
Режиссер Александр Пэйн возглавит жюри 82-го Венецианского кинофестиваля, который пройдет с 27 августа по 6 сентября. Художник назвал это большой честью и радостью.
Председателем жюри на Венецианском кинофестивале 2025 года назначен Александр Пейн, режиссер, сценарист и продюсер. Об этом сообщает Deadline, передает УНН.
Детали
82-й кинофестиваль будет проходить в Венеции с 27 августа по 6 сентября. Александр Пейн отметил: для него это огромная честь быть членом жюри на данном мероприятии.
Это огромная честь и радость быть членом жюри в Венеции. Я чту почти 100-летнюю историю Венецианского кинофестиваля, который громко празднует кино как вид искусства
Справка
Александр Пейн является лауреатом многих международных кинопремий, в частности "Оскар", "Золотой глобус", "Независимый дух", "Готэм".
Пейн является продюсером таких фильмов, как "Убить президента: Покушение на Ричарда Никсона" (2004), "Проблемы Грей" (2006), "Дикари" (2007), "Потомки" (2011) и т.д. Также он является режиссером таких кинолент, как "Страсть Мартина" (1991), "На обочине" (2009) и т.д., а еще сценаристом ленты "Парк Юрского периода 3" (2001).
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