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Албанія підтримуватиме розв'язання конфлікту на Донбасі дипломатичним шляхом

Албанія підтримуватиме розв'язання конфлікту на Донбасі дипломатичним шляхом

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 лютого. УНН. Албанія висловила готовність підтримати Україну у вирішенні конфлікту на Донбасі дипломатичним шляхом. Про це сьогодні сказав міністр закордонних справ Албанії Дітмір Бушаті на спільному брифінгу з Главою МЗС України Павлом Клімкіним у Києві, передає УНН.

“Я хочу з великим задоволенням підтвердити, що наші відносини поліпшуються. Нещодавно ми відсвяткували 25-ту річницю встановлення наших дипломатичних відносин. І власне під час нашої двосторонньої зустрічі я мав нагоду ще раз підтвердити шановному Павлові нашу дуже чітку налаштованість щодо підтримки України по всіх напрямках, зокрема, для розв’язання існуючого конфлікту дипломатичними мирними заходами”, — сказав глава МЗС Албанії.

Д.Бушаті наголосив, що Албанія, будучи членом НАТО і ЄС, завжди підтримувала і брала участь в усіх тих санкціях, які були застосовані до Росії.

Нагадаємо, Міністри закордонних справ України та Албанії обмінялися проектами угоди про зону вільної торгівлі.

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