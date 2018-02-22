Албания будет поддерживать решения конфликта на Донбассе дипломатическим путем
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Албания выразила готовность поддержать Украину в решении конфликта на Донбассе дипломатическим путем. Об этом сказал министр иностранных дел Албании Дитмир Бушати на совместном брифинге с главой МИД Украины Павел Климкин в Киеве, передает УНН.
"Я хочу с большим удовольствием подтвердить, что наши отношения улучшаются. Недавно мы отпраздновали 25-ю годовщину установления наших дипломатических отношений. И собственно во время нашей двусторонней встречи я имел возможность еще раз подтвердить уважаемому Павлу нашу очень четкую настроенность по поддержке Украины по всем направлениям, в частности, для решения существующего конфликта дипломатическими мирными мерами", - сказал глава МИД Албании.
Д.Бушати отметил, что Албания, будучи членом НАТО и ЕС, всегда поддерживала и участвовала во всех тех санкциях, которые были применены к Россие.
Напомним, министры иностранных дел Украины и Албании обменялись проектами соглашения о зоне свободной торговли.