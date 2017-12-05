Акциз на алкоголь себе не виправдав – документ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. За три роки акциз на горілку виріс на 125%, при цьому надходження до бюджету за цей період зросли лише на 18%. Про це свідчать дані наведені у пояснювальній записці до законопроекту №6776, передає УНН.
Згідно документу, ставка акцизного податку на горілку та лікеро — горілчані напої за період 2014-2016 роки зросла з 56.4 грн. до 126,96 грн. за 1 л 100% спирту, в той час як надходження від акцизного податку від вироблених та ввезених горілки та лікеро-горілчаних виробів до Державного бюджету України зросли лише з 5,9 млрд грн. до 6,89 млрд грн.
Зазначається, що схожа негативна динаміка спостерігається і у 2017 році.
“За період січень-серпень 2016-2017 роки обсяг виробництва горілки та лікеро — горілчаних напоїв скоротився на 17%, обсяг реалізації цієї продукції на внутрішній ринок на 23,2%, що безпосередньо впливає на надходження акцизного податку до Державного бюджету України.
Так, за період січень-серпнь 2017 року обсяг надходжень скоротився на 2% в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року”, — йдеться у документі.
Нагадаємо, податковий комітет ВР відмовився піднімати акцизи на алкоголь.
Зокрема, за словами голови податкового комітету ВР Ніни Южаніної, через зависокі акцизи бюджет недоотримав 1,5 млрд грн.
Як повідомляв УНН, директор Української асоціації постачальників торгових мереж Олексій Дорошенко переконує, що на підвищення алкогольного акцизу потрібно ввести мораторій.