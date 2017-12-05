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Акциз на алкоголь себя не оправдал - документ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 декабря. УНН. За три года акциз на водку вырос на 125%, при этом поступления в бюджет за этот период выросли всего на 18%. Об этом свидетельствуют данные приведены в пояснительной записке к законопроекту №6776, передает УНН.

Согласно документу, ставка акцизного налога на водку и ликеро-водочные напитки за период 2014-2016 годы выросла с 56.4 грн. в 126,96 грн. за 1 л 100% спирта, в то время как поступления от акцизного налога от произведенных и ввезенных водки и ликероводочных изделий в Государственный бюджет Украины выросли только на 5,9 млрд грн до 6,89 млрд грн.

Отмечается, что подобная негативная динамика наблюдается и в 2017 году.

"За период январь-август 2016-2017 годы объем производства водки и ликеро-водочных напитков сократился на 17%, объем реализации этой продукции на внутренний рынок на 23,2%, что напрямую влияет на поступления акцизного налога в государственный бюджет Украины.

Так, за период январь-август 2017 обьем поступлений сократился на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года", - говорится в документе.

Напомним, налоговый комитет ВР отказался поднимать акцизы на алкоголь.

В частности, по словам председателя налогового комитета ВР Нины Южанина, из-за высоких акцизов бюджет недополучил 1,5 млрд грн.

Как сообщал УНН, директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко утверждает, что на повышение алкогольного акциза нужно ввести мораторий.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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