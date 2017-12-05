Акциз на алкоголь себя не оправдал - документ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. За три года акциз на водку вырос на 125%, при этом поступления в бюджет за этот период выросли всего на 18%. Об этом свидетельствуют данные приведены в пояснительной записке к законопроекту №6776, передает УНН.
Согласно документу, ставка акцизного налога на водку и ликеро-водочные напитки за период 2014-2016 годы выросла с 56.4 грн. в 126,96 грн. за 1 л 100% спирта, в то время как поступления от акцизного налога от произведенных и ввезенных водки и ликероводочных изделий в Государственный бюджет Украины выросли только на 5,9 млрд грн до 6,89 млрд грн.
Отмечается, что подобная негативная динамика наблюдается и в 2017 году.
"За период январь-август 2016-2017 годы объем производства водки и ликеро-водочных напитков сократился на 17%, объем реализации этой продукции на внутренний рынок на 23,2%, что напрямую влияет на поступления акцизного налога в государственный бюджет Украины.
Так, за период январь-август 2017 обьем поступлений сократился на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года", - говорится в документе.
Напомним, налоговый комитет ВР отказался поднимать акцизы на алкоголь.
В частности, по словам председателя налогового комитета ВР Нины Южанина, из-за высоких акцизов бюджет недополучил 1,5 млрд грн.
Как сообщал УНН, директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко утверждает, что на повышение алкогольного акциза нужно ввести мораторий.