Акцію на підтримку О.Сенцова влаштували у Києві на фестивалі Docudays UA
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. У Києві на церемонії нагородження переможців Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA провели акцію на підтримку українського кінорежисера Олега Сенцова, якого утримують в ув’язненні в Росії, передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".
Як пише видання, перед початком церемонії нагородження, глядачі та учасники фестивалю підняли плакати з написом #FreeSentsov.
25 березня на фестивалі Docudays UA відбувся показ фільму “Процес” про Олега Сенцова режисера Аскольда Курова. Перед цим показом теж відбулася акція на підтримку кримчанина.
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Нагадаємо, Олега Сенцова разом із Олександром Кольченком затримали представники російських спецслужб у Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015-го Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Олега Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. О.Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.
Правозахисний центр “Меморіал” вніс О.Сенцова й О.Кольченка до переліку політв’язнів.