Акцию в поддержку О.Сенцова устроили в Киеве на фестивале Docudays UA

Как пишет издание, перед началом церемонии награждения, зрители и участники фестиваля подняли плакаты с надписью #FreeSentsov.

25 марта на фестивале Docudays UA состоялся показ фильма "Процесс" об Олеге Сенцове режиссера Аскольда Курова. Перед этим показом тоже прошла акция в поддержку крымчанина.

Напомним, Олега Сенцова вместе с Александром Кольченко задержали представители российских спецслужб в Крыму в мае 2014 по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. А.Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

Правозащитный центр "Мемориал" внес О.Сенцова и О.Кольченка в перечень политзаключенных.