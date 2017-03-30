Акцию в поддержку О.Сенцова устроили в Киеве на фестивале Docudays UA

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 40518 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102346 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 156584 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116503 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116500 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112534 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104242 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107065 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103561 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153623 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Акцию в поддержку О.Сенцова устроили в Киеве на фестивале Docudays UA

Акцию в поддержку О.Сенцова устроили в Киеве на фестивале Docudays UA

Киев  •  УНН

 • 10961 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. В Киеве на церемонии награждения победителей Международного фестиваля документального кино о правах человека Docudays UA провели акцию в поддержку украинского кинорежиссера Олега Сенцова, содержащегося в заключении в России, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

Как пишет издание, перед началом церемонии награждения, зрители и участники фестиваля подняли плакаты с надписью #FreeSentsov.

25 марта на фестивале Docudays UA состоялся показ фильма "Процесс" об Олеге Сенцове режиссера Аскольда Курова. Перед этим показом тоже прошла акция в поддержку крымчанина.

Напомним, Олега Сенцова вместе с Александром Кольченко задержали представители российских спецслужб в Крыму в мае 2014 по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. А.Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

Правозащитный центр "Мемориал" внес О.Сенцова и О.Кольченка в перечень политзаключенных.

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