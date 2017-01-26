Акції у Вишневому під Києвом пройшли мирно – поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Під Києвом у місті Вишневе акції з вимогою знизити тарифи на проїзд у громадському транспорті пройшли мирно. Про це у коментарі УНН повідомив прес-секретар поліції Київської області Микола Жукович.
“Акції пройшли мирно, перекривали дорогу тільки для маршрутних таксі. Вимагали, щоб зменшили тарифи перевезень. Звернень та заяв щодо порушення громадського порядку не надходило. Акція закінчилася о 13:00”, — повідомив М.Жукович.
Також він зазначив, що в акції взяли участь близько 100 осіб.
Як повідомляв УНН, на Київщині у Вишневому активісти перекрили дороги, вимагаючи зменшити тарифи на проїзд у громадському транспорті.