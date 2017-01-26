Акции в Вишневом под Киевом прошли мирно - полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Под Киевом в городе Вишневое акции с требованием снизить тарифы на проезд в общественном транспорте прошли мирно. Об этом в комментарии УНН сообщил пресс-секретарь полиции Киевской области Николай Жукович.
"Акции прошли мирно, перекрывали дорогу только для маршрутных такси. Требовали, чтобы уменьшили тарифы перевозок. Обращений и заявлений о нарушении общественного порядка не поступало. Акция закончилась в 13:00", - сообщил Н.Жукович.
Также он отметил, что в акции приняли участие около 100 человек.
Как сообщал УНН, в Киевской области в Вишневом активисты перекрыли дороги, требуя снизить тарифы на проезд в общественном транспорте.