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Акции в Вишневом под Киевом прошли мирно - полиция

Акции в Вишневом под Киевом прошли мирно - полиция

Киев • УНН

 • 9181 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. Под Киевом в городе Вишневое акции с требованием снизить тарифы на проезд в общественном транспорте прошли мирно. Об этом в комментарии УНН сообщил пресс-секретарь полиции Киевской области Николай Жукович.

"Акции прошли мирно, перекрывали дорогу только для маршрутных такси. Требовали, чтобы уменьшили тарифы перевозок. Обращений и заявлений о нарушении общественного порядка не поступало. Акция закончилась в 13:00", - сообщил Н.Жукович.

Также он отметил, что в акции приняли участие около 100 человек.

Как сообщал УНН, в Киевской области в Вишневом активисты перекрыли дороги, требуя снизить тарифы на проезд в общественном транспорте.

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