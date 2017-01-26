Акции в Вишневом под Киевом прошли мирно - полиция

"Акции прошли мирно, перекрывали дорогу только для маршрутных такси. Требовали, чтобы уменьшили тарифы перевозок. Обращений и заявлений о нарушении общественного порядка не поступало. Акция закончилась в 13:00", - сообщил Н.Жукович.

Также он отметил, что в акции приняли участие около 100 человек.

Как сообщал УНН, в Киевской области в Вишневом активисты перекрыли дороги, требуя снизить тарифы на проезд в общественном транспорте.