Акції авіакомпаній впали на тлі ситуації з уникненням неба над Україною

Деталі

"Акції угорської Wizz Air Holdings Plc впали на 11%, що стало найбільшим падінням з листопада, що спричинило зниження акцій європейських авіакомпаній. (...) Deutsche Lufthansa AG подешевшала на 6,1%, а акції Air France-KLM впали на 7,6%", - пише видання.

Волатильність цін на нафту, спричинена кризою, також є загрозою для прибутків авіакомпаній, вказує видання.

При цьому деякі інші рейси до Києва, як і раніше, виконувались у звичайному режимі.

У понеділок Wizz заявила, що слідкує за ситуацією. Лоукостер заявив в січні, що готовий перемістити чотири літаки, що базуються в Україні, у разі потреби.

За словами представника Air France, у вівторок рейс до Києва виконуватиметься у звичайному режимі, зазначивши, що ротація здійснюється протягом дня без необхідності ночівлі екіпажу.

Раніше

Видання нагадує, що авіакомпанія KLM припинила польоти в Україну в суботу після того, як уряд Нідерландів підвищив рівень небезпеки, рекомендувавши громадянам залишити країну через невпевненість у безпеці.

Українській авіакомпанії SkyUp довелося приземлити один рейс до Києва в Молдові після того, як страховики заявили, що припинять страхове покриття для українських перевізників, змусивши орендодавців літаків вимагати повернути літаки до ЄС.

Ізраїль заявив, що авіакомпанії, зокрема El Al, додають рейси для близько 4500 громадян, які запросили рейси додому.

Ryanair Holdings Plc скоротила частоту рейсів у січні, а KLM була серед перевізників, які змінили розклад минулого місяця, щоб екіпажам не доводилося залишатися на ніч у столиці України.

Доповнення

На екстреному засіданні в неділю Кабмін України виділив 16,6 млрд грн (600 млн дол.) як гарантії страховикам і лізинговим компаніям, щоб авіакомпанії продовжували польоти в країну.

Авіакомпанії і раніше уникали польотів над Україною з того часу, як у 2014 році над територією ОРДО було збито лайнера Malaysia Airlines.