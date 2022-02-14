Акции авиакомпаний упали на фоне ситуации с избеганием неба над Украиной
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. В то время, когда европейские авиаперевозчики прибегли к дополнительным шагам, чтобы избегать Украины, акции авиакомпаний упали - после роста напряженности в выходные из-за наращивания российских войск на границе. Об этом пишет Bloomberg, информирует УНН.
Детали
"Акции венгерской Wizz Air Holdings Plc упали на 11%, что стало крупнейшим падением с ноября, что привело к снижению акций европейских авиакомпаний. (...) Deutsche Lufthansa AG подешевела на 6,1%, а акции Air France-KLM упали на 7,6%", - пишет издание.
Волатильность цен на нефть, вызванная кризисом, также является угрозой для прибылей авиакомпаний, указывает издание.
При этом некоторые другие рейсы в Киев по-прежнему выполнялись в обычном режиме.
В понедельник Wizz заявила, что следит за ситуацией. Лоукостер заявил в январе, что готов переместить четыре самолета, базирующихся в Украине, в случае необходимости.
По словам представителя Air France, во вторник рейс в Киев будет выполняться в обычном режиме, отметив, что ротация осуществляется в течение дня без необходимости ночлега экипажа.
Ранее
Издание напоминает, что авиакомпания KLM приостановила полеты в Украину в субботу после того, как правительство Нидерландов повысило уровень опасности, рекомендовав гражданам покинуть страну из-за неуверенности в безопасности.
Украинской авиакомпании SkyUp пришлось приземлить один рейс до Киева в Молдове после того, как страховщики заявили, что прекратят страховое покрытие для украинских перевозчиков, заставив арендодателей самолетов требовать вернуть самолеты в ЕС.
Израиль заявил, что авиакомпании, в частности El Al, добавляют рейсы для около 4500 граждан, которые запросили рейсы домой.
Ryanair Holdings Plc сократила частоту рейсов в январе, а KLM была среди перевозчиков, которые изменили расписание в прошлом месяце, чтобы экипажам не приходилось оставаться на ночь в столице Украины.
Дополнение
На экстренном заседании в воскресенье Кабмин Украины выделил 16,6 млрд грн (600 млн долл.) как гарантии страховщикам и лизинговым компаниям, чтобы авиакомпании продолжали полеты в страну.
Авиакомпании и раньше избегали полетов над Украиной с тех пор, как в 2014 году над территорией ОРДО был сбит лайнер Malaysia Airlines.