Акции авиакомпаний упали на фоне ситуации с избеганием неба над Украиной

КИЕВ. 14 февраля. УНН. В то время, когда европейские авиаперевозчики прибегли к дополнительным шагам, чтобы избегать Украины, акции авиакомпаний упали - после роста напряженности в выходные из-за наращивания российских войск на границе. Об этом пишет Bloomberg, информирует УНН.