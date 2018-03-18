Акція проти російських виборів у Криму відбулась на "Чонгарі"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Біля контрольного пункту в’їзду та виїзду “Чонгар” на адміністративному кордоні з Кримом 18 березня відбулася акція проти проведення російських виборів на півострові, повідомляє сайт Крим.Реалії, передає УНН.
“Ми починаємо мовчазну акцію протесту проти виборів Російської Федерації на українській землі, на півострові Крим, і заперечуємо будь-які результати цих виборів. Наша мета — підтримати наших патріотів у Криму, які повинні бачити, що ми разом з ними, і робимо все можливе, щоб повернути півострів”, — зазначив ініціатор акції, голова Генічеської райдержадміністрації Херсонської області Олександр Воробйов.
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