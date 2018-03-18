Акція проти російських виборів у Криму відбулась на "Чонгарі"

“Ми починаємо мовчазну акцію протесту проти виборів Російської Федерації на українській землі, на півострові Крим, і заперечуємо будь-які результати цих виборів. Наша мета — підтримати наших патріотів у Криму, які повинні бачити, що ми разом з ними, і робимо все можливе, щоб повернути півострів”, — зазначив ініціатор акції, голова Генічеської райдержадміністрації Херсонської області Олександр Воробйов.

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