Акция против российских выборов в Крыму состоялась на "Чонгаре"

"Мы начинаем молчаливую акцию протеста против выборов Российской Федерации на украинской земле, на полуострове Крым, и отрицаем любые результаты этих выборов. Наша цель - поддержать наших патриотов в Крыму, которые должны видеть, что мы вместе с ними, и делаем все возможное, чтобы вернуть полуостров", - отметил инициатор акции, председатель Генической райгосадминистрации Херсонской области Александр Воробьев.

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