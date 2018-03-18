Акция против российских выборов в Крыму состоялась на "Чонгаре"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. У контрольного пункта въезда и выезда "Чонгар" на административной границе с Крыма 18 марта состоялась акция против проведения российских выборов на полуострове, сообщает сайт Крим.Реалии, передает УНН.
"Мы начинаем молчаливую акцию протеста против выборов Российской Федерации на украинской земле, на полуострове Крым, и отрицаем любые результаты этих выборов. Наша цель - поддержать наших патриотов в Крыму, которые должны видеть, что мы вместе с ними, и делаем все возможное, чтобы вернуть полуостров", - отметил инициатор акции, председатель Генической райгосадминистрации Херсонской области Александр Воробьев.
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