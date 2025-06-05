Акціонери Warner Bros. Discovery відхилили компенсаційний пакет для гендиректора Девіда Заслава на 2024 рік
Київ • УНН
Більшість акціонерів Warner Bros. Discovery висловились проти компенсаційного пакета для гендиректора Девіда Заслава у 51,9 млн. доларів. Акції компанії впали на 59% з 2022 року.
Більшість акціонерів Warner Bros. Discovery проголосували проти запропонованого компенсаційного пакета для генерального директора Девіда Заслава на 2024 рік, який становив 51 млн. 900 тисяч доларів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Wall Street Journal.
Деталі
У голосуванні, яке носить консультативний характер, понад 59% акціонерів висловилися проти запропонованої винагороди. Це свідчить про зростаюче невдоволення інвесторів, особливо на тлі того, що акції компанії впали приблизно на 59% з моменту злиття WarnerMedia та Discovery у 2022 році.
У відповідь на результати голосування рада директорів компанії заявила, що "серйозно ставиться до результатів щорічного консультативного голосування щодо компенсації керівництва" та що її комітет з компенсацій "продовжить регулярну практику конструктивного діалогу з нашими акціонерами".
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Компенсаційний пакет Заслава включав підвищення на 4% порівняно з попереднім роком. Проте, незважаючи на зусилля з реструктуризації та зменшення боргу компанії, інвестори залишаються стурбованими фінансовими показниками та стратегічним напрямком розвитку Warner Bros. Discovery.
Нагадаємо
Як повідомляли УНН, у 2024 році Warner Bros. Discovery зазнала багатомільярдних збитків. Компанія виявила, що її телеканали коштують на 9 млрд. 100 млн. менше через падіння вартості кабельного ТБ. Компанія повідомила про нижчі, ніж очікувалося, продажі у другому кварталі 2024 року.