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Financial Times

Акционеры Warner Bros. Discovery отклонили компенсационный пакет для гендиректора Дэвида Заслава на 2024 год

Киев • УНН

 • 468 просмотра

Большинство акционеров Warner Bros. Discovery высказались против компенсационного пакета для гендиректора Дэвида Заслава в 51,9 млн. долларов. Акции компании упали на 59% с 2022 года.

Акционеры Warner Bros. Discovery отклонили компенсационный пакет для гендиректора Дэвида Заслава на 2024 год

Большинство акционеров Warner Bros. Discovery проголосовали против предложенного компенсационного пакета для генерального директора Дэвида Заслава на 2024 год, который составил 51 млн. 900 тысяч долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Wall Street Journal.

Детали

В голосовании, которое носит консультативный характер, более 59% акционеров высказались против предложенного вознаграждения. Это свидетельствует о растущем недовольстве инвесторов, особенно на фоне того, что акции компании упали примерно на 59% с момента слияния WarnerMedia и Discovery в 2022 году.

В ответ на результаты голосования совет директоров компании заявил, что "серьезно относится к результатам ежегодного консультативного голосования по компенсации руководства" и что ее комитет по компенсациям "продолжит регулярную практику конструктивного диалога с нашими акционерами".

Дополнительно

Компенсационный пакет Заслава включал повышение на 4% по сравнению с предыдущим годом. Тем не менее, несмотря на усилия по реструктуризации и уменьшению долга компании, инвесторы остаются обеспокоенными финансовыми показателями и стратегическим направлением развития Warner Bros. Discovery.

Напомним

Как сообщали УНН, в 2024 году Warner Bros. Discovery понесла многомиллиардные убытки. Компания обнаружила, что ее телеканалы стоят на 9 млрд. 100 млн. меньше из-за падения стоимости кабельного ТВ. Компания сообщила о более низких, чем ожидалось, продажах во втором квартале 2024 года.

Андрей Кулик

Андрей Кулик

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