Актриса Ешлі Джадд подала до суду на продюсера Харві Вайнштейна за домагання
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Актриса Ешлі Джадд подала судовий позов проти продюсера Харві Вайнштейна, якого багато-хто із голлівудських акторок звинувачує в сексуальних домаганнях. Про це актриса написала в Twitter, передає УНН.
“Моя юридична скарга. Я подала позов для відшкодування матеріального збитку нанесеного моїй кар’єрі в результаті сексуальних домагань”, — написала Ешлі Джадд.
Як стверджує Джадд, вона домовилася з режисером Пітером Джексоном про проби на одну з головних ролей в трилогії “Володар перснів”, проте в компанії Miramax, яка на той момент належала Вайнштейну і займалася продюсуванням фільму, заявили, що у них був “поганий досвід” роботи з актрисою.
Отриману компенсацію Джадд планує перерахувати до фонду руху по боротьбі з сексуальними домаганнями Time’s Up.
Нагадаємо, американська академія кінематографічних мистецтв і наук розглядає три скарги на сексуальні домагання президента організації Джона Бейлі.