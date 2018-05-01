Актриса Эшли Джадд подала в суд на продюсера Харви Вайнштейна за домогательства
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Актриса Эшли Джадд подала судебный иск против продюсера Харви Вайнштейна, которого многие голливудские актрисы обвиняют в сексуальных домогательствах. Об этом актриса написала в Twitter, передает УНН.
“Моя юридическая жалоба. Я подала иск для возмещения материального ущерба нанесенного моей карьере в результате сексуальных домогательств”, — написала Эшли Джадд.
Как утверждает Джадд, она договорилась с режиссером Питером Джексоном о пробах на одну из главных ролей в трилогии “Властелин Колец”, однако в компании Miramax, которая на тот момент принадлежала Вайнштейну и занималась продюссированием фильма, заявили, что у них был “плохой опыт” работы с актрисой.
Полученную компенсацию Джадд планирует перечислить в фонд движения по борьбе с сексуальными домогательствами Time’s Up.
Напомним, американская академия кинематографических искусств и наук рассматривает три жалобы на сексуальные домогательства президента организации Джона Бейли.