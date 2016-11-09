Акторам серіалу "Свати" заборонили в'їзд в Україну на три роки
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Державна прикордонна служба заборонила в’їзд в Україну на три роки російським акторам театру та кіно Ніколаю Добриніну та Людмилі Артем’євій. Про це УНН повідомили в прес-службі ДПСУ.
Вчора пізно ввечері в залізничному пункті пропуску “Харків- пасажирський”, під час паспортного контролю пасажирів, які слідували поїздом до Москви, прикордонники перевірили інформацію про можливе порушення громадянами РФ, Добриніним М.М. та Артем’євою Л.В. (російські актори театру та кіно) законодавства України щодо перетину держкордону України через недіючі пункти пропуску та перебування на тимчасово окупованих територіях.
Прикордонники встановили, що такі факти дійсно мали місце.
“У зв’язку з цим, на підставі ст. 204-2 КУпАП (Порушення порядку в’їзду/виїзду на/з ТОТУ) та ст. 13 ЗУ „Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства“ стосовно громадян РФ було складено протокол про адміністративне порушення за ст.204-2 КУпАП та заборонено їм в’їзд в Україну терміном на 3 роки”, — повідомили у ДПСУ.
Громадяни РФ відмовились від присутності в суді та залишили територію України.