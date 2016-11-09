Актерам сериала "Сваты" запретили въезд в Украину на три года

Вчера поздно вечером в железнодорожном пункте пропуска "Харьков-пассажирский", во время паспортного контроля пассажиров, которые следовали поездом в Москву, пограничники проверили информацию о возможном нарушении гражданами РФ, Н.Добрыниным и Л.Артемьевой (российские актеры театра и кино) законодательства Украины относительно пересечения госграницы Украины через недействующие пункты пропуска и пребывания на временно оккупированных территориях.

Пограничники установили, что такие факты действительно имели место.

"В связи с этим, на основании ст. 204-2 КУоАП (Нарушение порядка въезда/выезда) и ст. 13 ЗУ "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" в отношении граждан РФ был составлен протокол об административном нарушении по ст.204-2 КУоАП и запрещен им въезд в Украину сроком на 3 года", - сообщили в ГПСУ.

Граждане РФ отказались от присутствия в суде и покинули территорию Украины.