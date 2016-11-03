Актор С.Сігал отримав російське громадянство
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Американський актор Стівен Сігал отримав громадянство Росії. Відповідний указ підписав президент Росії Володимир Путін, передає УНН з посиланням на прес-службу російського президента.
“Відповідно до пункту „а“ статті 89 Конституції Російської Федерації постановляю: прийняти до громадянства Російської Федерації Сігала Стівена Фредеріка, який народився 10 квітня 1952 року в Сполучених Штатах Америки”, — йдеться в указі.