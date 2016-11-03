Актер С.Сигал получил российское гражданство
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Американский актер Стивен Сигал получил гражданство России. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, передает УНН со ссылкой на пресс-службу российского президента.
"В соответствии с пунктом "а" статьи 89 Конституции Российской Федерации постановляю: принять в гражданство Российской Федерации Сигала Стивена Фредерика, который родился 10 апреля 1952 года в Соединенных Штатах Америки", - говорится в указе.