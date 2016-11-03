Актер С.Сигал получил российское гражданство

"В соответствии с пунктом "а" статьи 89 Конституции Российской Федерации постановляю: принять в гражданство Российской Федерации Сигала Стивена Фредерика, который родился 10 апреля 1952 года в Соединенных Штатах Америки", - говорится в указе.