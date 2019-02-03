Актор Кріс Пратт пообіцяв фанатам третю частину "Вартових галактики"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Американський актор Кріс Пратт заявив, що фільм “Вартові галактики-3” обов’язково буде знятий, незважаючи на скандальне звільнення режисера картини Джеймса Ганна. Про це пише Variety, передає УНН з посиланням на відповідну публікацію.
При цьому він зазначив, що не може сказати, яким у результаті вийде продовження фільму.
“Я обіцяю, що третій фільм вийде. Я не знаю точно, яким вийде цей фільм, але не сумніваюся, що всі причетні до проекту хочуть дати шанувальникам саме те, чого ті хочуть, і осмисленим чином завершити трилогію”, - заявив Претт.
Джеймс Ганн був звільнений зі студії через непристойні твіти, які він писав близько десяти років тому. Однак перед відходом з Disney він встиг написати сценарій для третьої частини супергеройського фільму, залишалося тільки дочекатися початку зйомок в 2019 році.
Як повідомляв УНН, донька Арнольда Шварценеггера заручилася з актором Крісом Праттом.