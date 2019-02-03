Актер Крис Прэтт пообещал фанатам третью часть "Стражей галактики"

При этом он отметил, что не может сказать, каким в итоге получится продолжение фильма.

“Я обещаю, что третий фильм выйдет. Я не знаю точно, каким получится этот фильм, но не сомневаюсь, что все причастные к проекту хотят дать поклонникам именно то, чего те хотят, и осмысленным образом завершить трилогию”, ‒ заявил Прэтт.

Джеймс Ганн был уволен из студии из-за неприличных твитов, которые он писал около десяти лет назад. Однако перед уходом из Disney он успел написать сценарий для третьей части супергеройского фильма, оставалось только дождаться начала съемок в 2019 году.

Как сообщал УНН, дочь Арнольда Шварценеггера обручилась с актером Крисом Праттом.