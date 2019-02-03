Актер Крис Прэтт пообещал фанатам третью часть "Стражей галактики"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Американский актер Крис Пратт заявил, что фильм “Стражи галактики-3” обязательно будет снят, несмотря на скандальную освобождения режиссера картины Джеймса Ганна. Об этом пишет Variety, передает УНН со ссылкой на соответствующую публикацию.
При этом он отметил, что не может сказать, каким в итоге получится продолжение фильма.
“Я обещаю, что третий фильм выйдет. Я не знаю точно, каким получится этот фильм, но не сомневаюсь, что все причастные к проекту хотят дать поклонникам именно то, чего те хотят, и осмысленным образом завершить трилогию”, ‒ заявил Прэтт.
Джеймс Ганн был уволен из студии из-за неприличных твитов, которые он писал около десяти лет назад. Однако перед уходом из Disney он успел написать сценарий для третьей части супергеройского фильма, оставалось только дождаться начала съемок в 2019 году.
Как сообщал УНН, дочь Арнольда Шварценеггера обручилась с актером Крисом Праттом.