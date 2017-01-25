Активісти зупинили потяг, який ледь не протаранив блокпост ветеранів АТО на залізниці Луганськ-Попасна
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Вантажний потяг, який намагався протаранити блокпост з ветеранами АТО на залізниці Луганськ-Попасна, був зупинений активістами. На місце приїхала слідчо-оперативна група, яка вивчає всі обставини події. Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат Семен Семенченко, передає УНН.
“Вантажний поїзд спеціально був спрямований на групу людей на рейках. Знаючи про те що залізниця заблокована склад був спрямований прямо на блокпост. Довелося вийти на рейки всім. Потяг, який йшов на окуповану територію (54 вагони), зупинено. Приїхала слідчо-оперативна група яка вивчає обставини замаху на вбивство групи осіб”, — повідомив С.Семенченко.
Також він зазначив, що ветерани АТО викликали зварювальний апарат.
Нагадаємо, вантажний потяг, незважаючи на всі попередження, намагався таранити блокпост з ветеранами АТО на залізниці Луганськ-Попасна.