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Активисты остановили поезд, который едва не протаранил блокпост ветеранов АТО на железной дороге Луганск-Попасная

Активисты остановили поезд, который едва не протаранил блокпост ветеранов АТО на железной дороге Луганск-Попасная

Киев • УНН

 • 11295 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Грузовой поезд, который пытался протаранить блокпост с ветеранами АТО на железной дороге Луганск-Попасная, был остановлен активистами. На место приехала следственно-оперативная группа, которая изучает все обстоятельства произошедшего. Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Семен Семенченко, передает УНН.

"Грузовой поезд специально был направлен на группу людей на рельсах. Зная о том, что железная дорога заблокирована состав был направлен прямо на блокпост. Пришлось выйти на рельсы всем. Поезд, который шел на оккупированную территорию (54 вагона), остановили. Приехала следственно-оперативная группа, которая изучает обстоятельства покушения на убийство группы лиц", - сообщил С.Семенченко.

Также он отметил, что ветераны АТО вызвали сварочный аппарат.

Напомним, грузовой поезд, несмотря на все предупреждения, пытался таранить блокпост с ветеранами АТО на железной дороге Луганск-Попасная.

Украинские Национальные Новости

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