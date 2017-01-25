Активисты остановили поезд, который едва не протаранил блокпост ветеранов АТО на железной дороге Луганск-Попасная
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Грузовой поезд, который пытался протаранить блокпост с ветеранами АТО на железной дороге Луганск-Попасная, был остановлен активистами. На место приехала следственно-оперативная группа, которая изучает все обстоятельства произошедшего. Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Семен Семенченко, передает УНН.
"Грузовой поезд специально был направлен на группу людей на рельсах. Зная о том, что железная дорога заблокирована состав был направлен прямо на блокпост. Пришлось выйти на рельсы всем. Поезд, который шел на оккупированную территорию (54 вагона), остановили. Приехала следственно-оперативная группа, которая изучает обстоятельства покушения на убийство группы лиц", - сообщил С.Семенченко.
Также он отметил, что ветераны АТО вызвали сварочный аппарат.
Напомним, грузовой поезд, несмотря на все предупреждения, пытался таранить блокпост с ветеранами АТО на железной дороге Луганск-Попасная.