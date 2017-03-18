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Активісти заявили, що по ним стріляв Голова Вищої ради правосуддя

Київ • УНН

 • 13281 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. Голова Вищої ради правосуддя Ігор Бенедисюк нібито стріляв по активістам молодіжного руху “Традиція і порядок”, які прийшли до будинку судді поговорити з ним про корупцію. Про це повідомив один з учасників конфлікту Євген Карась на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

“Суддя Бенедисюк на Осокорках намагався задавити машиною, а пізніше відкрив вогонь з пістолета по активістам молодіжного руху „Традиція і порядок“. Активісти прийшли до судді поспілкуватися і розклеїти листівки, І.Бенедисюк претендує на високу посаду на держслужбі, займаючись корупцією. Про це сьогодні активісти подали заяву в Національне антикорупційне бюро України перед візитом до чиновника,” — написав Карась.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вища рада правосуддя приступить до призначення “суддів-п’ятирічок” безстроково за кілька тижнів - І.Бенедисюк

Він зазначив, що у активістів розбиті фотоапарат, планшет і є “дрібні пошкодження” після того, як їх протаранили бампером автомобіля.

Активіст написав, що активістів забрали в Дарницький районний відділ поліції.

Він зазначив, що у активістів розбиті фотоапарат, планшет і є “дрібні пошкодження” після того, як їх протаранили бампером автомобіля.

Активіст написав, що активістів забрали в Дарницький районний відділ поліції.

Українські Національні Новини

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