Активісти заявили, що по ним стріляв Голова Вищої ради правосуддя
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Голова Вищої ради правосуддя Ігор Бенедисюк нібито стріляв по активістам молодіжного руху “Традиція і порядок”, які прийшли до будинку судді поговорити з ним про корупцію. Про це повідомив один з учасників конфлікту Євген Карась на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
“Суддя Бенедисюк на Осокорках намагався задавити машиною, а пізніше відкрив вогонь з пістолета по активістам молодіжного руху „Традиція і порядок“. Активісти прийшли до судді поспілкуватися і розклеїти листівки, І.Бенедисюк претендує на високу посаду на держслужбі, займаючись корупцією. Про це сьогодні активісти подали заяву в Національне антикорупційне бюро України перед візитом до чиновника,” — написав Карась.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вища рада правосуддя приступить до призначення “суддів-п’ятирічок” безстроково за кілька тижнів - І.Бенедисюк
Він зазначив, що у активістів розбиті фотоапарат, планшет і є “дрібні пошкодження” після того, як їх протаранили бампером автомобіля.
Активіст написав, що активістів забрали в Дарницький районний відділ поліції.
Він зазначив, що у активістів розбиті фотоапарат, планшет і є “дрібні пошкодження” після того, як їх протаранили бампером автомобіля.
Активіст написав, що активістів забрали в Дарницький районний відділ поліції.