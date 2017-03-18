Активисты заявили, что по ним стрелял Председатель Высшего совета правосудия

"Судья Бенедисюк на Осокорках пытался задавить машиной, а позже открыл огонь из пистолета по активистам молодежного движения "Традиция и порядок". Активисты пришли к судье пообщаться и расклеить листовки, И.Бенедисюк претендует на высокую должность на госслужбе, занимаясь коррупцией. Об этом сегодня активисты подали заявление в Национальное антикоррупционное бюро Украины перед визитом к чиновнику ", - написал Карась.

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Он отметил, что у активистов разбиты фотоаппарат, планшет и есть "мелкие повреждения" после того, как их протаранили бампером автомобиля.

Активист написал, что активистов забрали в Дарницкий районный отдел полиции.