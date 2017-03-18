Активисты заявили, что по ним стрелял Председатель Высшего совета правосудия

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 31982 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 102353 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 117789 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 176694 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 129259 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 124409 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 116993 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106455 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107500 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103903 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Активисты заявили, что по ним стрелял Председатель Высшего совета правосудия

Активисты заявили, что по ним стрелял Председатель Высшего совета правосудия

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 марта. УНН. Председатель Высшего совета правосудия Игорь Бенедисюк якобы стрелял по активистам молодежного движения "Традиция и порядок", которые пришли в дом судьи поговорить с ним о коррупции. Об этом сообщил один из участников конфликта Евгений Карась на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Судья Бенедисюк на Осокорках пытался задавить машиной, а позже открыл огонь из пистолета по активистам молодежного движения "Традиция и порядок". Активисты пришли к судье пообщаться и расклеить листовки, И.Бенедисюк претендует на высокую должность на госслужбе, занимаясь коррупцией. Об этом сегодня активисты подали заявление в Национальное антикоррупционное бюро Украины перед визитом к чиновнику ", - написал Карась.

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Он отметил, что у активистов разбиты фотоаппарат, планшет и есть "мелкие повреждения" после того, как их протаранили бампером автомобиля.

Активист написал, что активистов забрали в Дарницкий районный отдел полиции.

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