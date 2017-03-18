Активисты заявили, что по ним стрелял Председатель Высшего совета правосудия
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Председатель Высшего совета правосудия Игорь Бенедисюк якобы стрелял по активистам молодежного движения "Традиция и порядок", которые пришли в дом судьи поговорить с ним о коррупции. Об этом сообщил один из участников конфликта Евгений Карась на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Судья Бенедисюк на Осокорках пытался задавить машиной, а позже открыл огонь из пистолета по активистам молодежного движения "Традиция и порядок". Активисты пришли к судье пообщаться и расклеить листовки, И.Бенедисюк претендует на высокую должность на госслужбе, занимаясь коррупцией. Об этом сегодня активисты подали заявление в Национальное антикоррупционное бюро Украины перед визитом к чиновнику ", - написал Карась.
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Он отметил, что у активистов разбиты фотоаппарат, планшет и есть "мелкие повреждения" после того, как их протаранили бампером автомобиля.
Активист написал, что активистов забрали в Дарницкий районный отдел полиции.