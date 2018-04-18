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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Активісти замалювали назви російських міст на Алеї Слави в Одесі

Київ • УНН

 • 13999 перегляди

ОДЕСА-КИЇВ. 18 квітня. УНН. Активісти зафарбували червоною фарбою назви російських міст на Алеї Слави в Одесі. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив активіст Сергій Мазур, передає кореспондент УНН.

Активісти замалювали назви російських міст на Алеї Слави в Одесі

Свої дії активісти називають символічною акцією.

"Російські міста замінили на наші ключові героїчні та трагічні місця війни з Кремлем. ДАП, Дебальцеве чи Іловайськ нам значно важливіші за Москву, Смоленськ чи Тулу. Пошана бійцям Другої світової війни, які реально боролись за нашу землю. Але в Україні не місце назвам міст-окупантів", - йдеться в повідомленні.

Водночас у поліції цю подію поки не прокоментували.

Нагадаємо, у центрі Києва облили червоною фарбою пам’ятника радянському воєначальнику, генералу армії Миколі Ватутіну.

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