Активісти замалювали назви російських міст на Алеї Слави в Одесі
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 18 квітня. УНН. Активісти зафарбували червоною фарбою назви російських міст на Алеї Слави в Одесі. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив активіст Сергій Мазур, передає кореспондент УНН.
Свої дії активісти називають символічною акцією.
"Російські міста замінили на наші ключові героїчні та трагічні місця війни з Кремлем. ДАП, Дебальцеве чи Іловайськ нам значно важливіші за Москву, Смоленськ чи Тулу. Пошана бійцям Другої світової війни, які реально боролись за нашу землю. Але в Україні не місце назвам міст-окупантів", - йдеться в повідомленні.
Водночас у поліції цю подію поки не прокоментували.
Нагадаємо, у центрі Києва облили червоною фарбою пам’ятника радянському воєначальнику, генералу армії Миколі Ватутіну.