Активисты зарисовали названия российских городов на Аллее Славы в Одессе
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 18 апреля. УНН. Активисты закрасили красной краской названия российских городов на Аллее Славы в Одессе. Об этом на своей странице в Facebook сообщил активист Сергей Мазур, передает корреспондент УНН.
Свои действия активисты называют символической акцией.
"Российские города заменили на наши ключевые героические и трагические места войны с Кремлем. ДАП, Дебальцево или Иловайск нам значительно важнее Москвы, Смоленска или Тулы. Уважение бойцам Второй мировой войны, которые реально боролись за нашу землю. Но в Украине не место названиям городов-окупантив", - говорится в сообщении.
В то же время в полиции это происшествие пока не прокомментировали.
Напомним, в центре Киева облили красной краской памятника советскому военачальнику, генералу армии Николаю Ватутину.