Активисты зарисовали названия российских городов на Аллее Славы в Одессе

Свои действия активисты называют символической акцией.

"Российские города заменили на наши ключевые героические и трагические места войны с Кремлем. ДАП, Дебальцево или Иловайск нам значительно важнее Москвы, Смоленска или Тулы. Уважение бойцам Второй мировой войны, которые реально боролись за нашу землю. Но в Украине не место названиям городов-окупантив", - говорится в сообщении.

В то же время в полиции это происшествие пока не прокомментировали.

Напомним, в центре Киева облили красной краской памятника советскому военачальнику, генералу армии Николаю Ватутину.