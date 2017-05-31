Активісти, які вивчали умови праці на фабриці І.Трамп зникли
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Одного активіста організації China Labor Watch, яка таємно спостерігала за умовами праці на фабриці в Китаї, що виробляє взуття для фірми Іванки Трамп, затримали, ще двоє пропали, передає УНН з посиланням на AP.
Активіст американської правозахисної організації China Labor Watch Хуа Хейфен, який таємно розслідував умови праці на фабриці, що випускає взуття для фірми Іванки Трамп, був затриманий.
Дружина Х.Хейфена розповіла, що їй зателефонували з міліції і сказали, що їй не дозволено бачитися з чоловіком, розмовляти з ним і отримувати від нього гроші. Жінці сказали, що це все, що їй належало знати. Чоловіка звинуватили в проведенні незаконного стеження.
Організація China Labor Watch також не може зв’язатися ще з двома своїми представниками в Китаї — Лі Чжао і Су Хен. Її директор Лі Дзян висловив припущення, що їх тримають на фабриці або в поліції.