Активисты, которые изучали условия труда на фабрике И.Трамп исчезли

Активист американской правозащитной организации China Labor Watch Хуа Хейфен, который тайно расследовал условия труда на фабрике, выпускающей обувь для фирмы Иванки Трамп, был задержан.

Жена Х.Хейфена рассказала, что ей позвонили из милиции и сказали, что ей не разрешено видеться с мужем, разговаривать с ним и получать от него деньги. Женщине сказали, что это все, что ей следовало знать. Мужчину обвинили в проведении незаконной слежки.

Организация China Labor Watch также не может связаться еще с двумя своими представителями в Китае — Ли Чжао и Су Хен. Ее директор Ли Дзян высказал предположение, что их держат на фабрике или в полиции.