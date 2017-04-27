Активісти взяли штурмом парламент Македонії
Київ • УНН
Київ. 28 квітня. УНН. Прихильники провладної партії ВМРО-ДПМНЄ взяли штурмом парламент та атакували представників опозиції передає УНН з посиланням на Balkan Insight.
Прихильники провладної партії ВМРО-ДПМНЄ взяли штурмом парламент та атакували представників опозиції. Після сутичок з правоохоронцями мітингувальники увірвались до прес-зали парламенту, де перебували депутати опозиційних сил та журналісти.
В результаті сутичок чотири народних обранці отримали травми різного ступеню.
Серед основних причин штурму парламенту - обрання албанця за національністю, Талата Джафара, главою парламенту.
Нагадуємо, що мітингувальники вже розгромили Народну канцелярію президента Македонії та атакували міністерство юстиції.