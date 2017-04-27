Активисты взяли штурмом парламент Македонии

Сторонники правящей партии ВМРО-ДПМНЕ взяли штурмом парламент и атаковали представителей оппозиции. После столкновений с правоохранителями митингующие ворвались в пресс-зал парламента, где находились депутаты оппозиционных сил и журналисты.

В результате столкновений четыре народных избранника получили травмы различной степени.

Среди основных причин штурма парламента — избрание албанца по национальности, Талата Джафара, главой парламента.

Напоминаем, что митингующие уже разгромили Народную канцелярию президента Македонии и атаковали министерство юстиции.