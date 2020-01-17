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Активісти вийшли на мітинг з вимогою зняти корупціонера Ситника з посади голови НАБУ

Київ • УНН

 • 13025 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. На акції протесту під Офісом Президента в Києві активісти вимагали відставки викритого в корупції директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника, передає УНН.

Активісти вийшли на мітинг з вимогою зняти корупціонера Ситника з посади голови НАБУ

Відзначимо, раніше Рівненський апеляційний суд визнав Артема Ситника винним в корупційному правопорушенні. Причиною став дорогий відпочинок глави НАБУ в мисливському господарстві "Поліське-Сарни", який оплатила інша людина, що фактично є хабарем. В результаті Ситник був внесений в реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.

Активісти вийшли під Офіс Президента з плакатами "Артем Ситник - ганьба і звільнення!", "Вимагаємо звільнити корупціонера Ситника!", Артем Ситник - корупціонер! Геть з НАБУ!" та іншими.

Вони висловили обурення тим, що антикорупційне відомство очолює людина, яку суд визнав корупціонером. Активісти наполягають на тому, що Ситник повинен бути звільнений з поста глави НАБУ, так як його керівництво органом дискредитує саму ідею боротьби з корупцією в Україні та кидає тінь на всю українську владу.

Нагадаємо, підозру в корупційному злочині було висунуто Артему Ситнику ще за минулої влади. Однак тоді він так і не був відправлений у відставку. Активісти, які вийшли на акцію протесту, сподіваються, що нова влада виявиться більш принциповою в питанні боротьби з корупцією.

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