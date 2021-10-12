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Активісти в Непалі домагаються легалізації марихуани у колишній гавані для хіпі

Активісти в Непалі домагаються легалізації марихуани у колишній гавані для хіпі

Київ • УНН

 • 34751 перегляди

КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Активісти в Непалі домагаються легалізації марихуани у колишній гавані для хіпі. Про це УНН пише з посиланням на Associated Press.

Деталі

Через широко доступну марихуану тисячі хіпі ринули колись до Непалу, де її вживання було не лише прийнятним, але і стало невід'ємною частиною як культури, так і релігії. Але країна наприкінці 1970-х, слідом за іншими країнами, заборонила марихуану і прогнала хіпі, які приїздили з автобусами з Європи і США.

Через пів століття активісти знову намагаються легалізувати вирощування, вживання і експорт марихуани, на тлі того, як все більше країн дозволяють її використання в медичних і рекреаційних цілях.

Прихильники кампанії внесли в парламент законопроект про легалізацію марихуани, однак дебати відкладаються через триваючі чвари між політичними партіями за владу.

"Ми вимагаємо легалізації марихуани в Непалі передусім в лікувальних цілях для пацієнтів, які вмирають", - сказав лідер кампанії Раджив Кафле.

Кафле заявляє, що легалізація марихуани може принести користь економіці країни за рахунок привернення уваги туристів, додавши, що саме наплив хіпі свого часу привів до Непалу туристів.

Вказано, що учасники кампанії переконали деяких політиків у перевагах легалізації марихуани. Міністр охорони здоров'я Бірод Хатівада, впливовий член правлячої коаліції, лобіював запропонований законопроект і зареєструвався для обговорення цього питання у парламенті. Він сказав, що близько 9000 осіб перебувають наразі у в'язниці за обвинуваченнями, пов'язаними з марихуаною.

"Я намагаюся зробити це кампанією і питанням у парламенті, тому що багато країн, включаючи наймогутніші і розвинені країни, дозволили вживання марихуани", - сказав Хатівада.

Доповнення

У Непалі марихуана вільно вирощувалася в 1960-х і 1970-х роках. Однак тиск з боку західних урядів змусив Непал ухвалити законодавство, що забороняє марихуану та інші наркотики.

Рослини марихуани часто ростуть у дикій природі в селах, але поліція іноді знищує рослини, вирощені на фермах, для продажу.

Згідно із місцевим законодавством будь-хто, хто має марихуану для особистого використання, може бути поміщений у в'язницю на місяць, а поширення і продаж караються ув'язненням терміном до 10 років залежно від кількості вилученої марихуани.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: WADA розгляне скасування заборони на куріння марихуани для спортсменів

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