Активисты в Непале добиваются легализации марихуаны в бывшей гавани для хиппи

Детали

Из-за широко доступной марихуаны тысячи хиппи хлынули когда-то в Непал, где ее применение было не только приемлемым, но и стало неотъемлемой частью как культуры, так и религии. Но страна в конце 1970-х, вслед за другими странами, запретила марихуану и прогнала хиппи, которые приезжали с автобусами из Европы и США.

Через полвека активисты снова пытаются легализовать выращивание, употребление и экспорт марихуаны, на фоне того, как все больше стран позволяют ее использование в медицинских и рекреационных целях.

Сторонники кампании внесли в парламент законопроект о легализации марихуаны, однако дебаты откладываются из-за продолжающихся распрей между политическими партиями за власть.

"Мы требуем легализации марихуаны в Непале прежде всего в лечебных целях для умирающих пациентов", - сказал лидер кампании Раджив Кафле.

Кафле заявляет, что легализация марихуаны может принести пользу экономике страны за счет привлечения внимания туристов, добавив, что именно наплыв хиппи в свое время привел туристов в Непал.

Указано, что участники кампании убедили некоторых политиков в преимуществах легализации марихуаны. Министр здравоохранения Бирод Хативада, влиятельный член правящей коалиции, лоббировал предложенный законопроект и зарегистрировался для обсуждения этого вопроса в парламенте. Он сказал, что около 9000 человек находятся на данный момент в тюрьме по обвинениям, связанным с марихуаной.

"Я стараюсь сделать это кампанией и вопросом в парламенте, потому что многие страны, включая мощные и развитые страны, позволили употребление марихуаны", - сказал Хативада.

Дополнение

В Непале марихуана свободно выращивалась в 1960-х и 1970-х годах. Однако давление со стороны западных правительств заставило Непал принять законодательство, запрещающее марихуану и другие наркотики.

Растения марихуаны часто растут в дикой природе в селах, но полиция иногда уничтожает растения, выращенные на фермах, для продажи.

Согласно местному законодательству любой, кто имеет марихуану для личного использования, может быть заключен в тюрьму на месяц, а распространение и продажа наказываются заключением на срок до 10 лет в зависимости от количества изъятой марихуаны.

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