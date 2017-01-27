У Бангладеші спалахнули протести на захист мангрових лісів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Більше сотні демонстрантів вийшло на вулиці столиці Бангладеш Дакки з протестом проти будівництва нової вугільної електростанції в країні, яка може зашкодити мангровим лісам, передає УНН з посиланням на Ruptly.
Під час акції протестувальники палили багаття під кампусом університету Дакки і кидали у поліцейських різні предмети.
Правоохоронці у свою чергу застосували проти активістів сльозогінний газ, гумові кулі і водомети.
Плани з будівництва електростанції потужністю 1320 МВт в районі Рампалю в рамках спільного індійсько-бангладеського проекту викликали протести серед активістів-екологів, адже станцію планують збудувати поблизу найбільших у світі через свою близькість до найбільших у світі мангрових лісів (мангрові ліси ростуть на узбережжях, в місцях, захищених від енергії хвиль, скупчуються осадові відклади з високим вмістом органіки – ред.).
Діяльність електростанції може викликати їх знищення, пише видання.