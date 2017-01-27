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У Бангладеші спалахнули протести на захист мангрових лісів

У Бангладеші спалахнули протести на захист мангрових лісів

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 січня. УНН. Більше сотні демонстрантів вийшло на вулиці столиці Бангладеш Дакки з протестом проти будівництва нової вугільної електростанції в країні, яка може зашкодити мангровим лісам, передає УНН з посиланням на Ruptly.

Під час акції протестувальники палили багаття під кампусом університету Дакки і кидали у поліцейських різні предмети.

Правоохоронці у свою чергу застосували проти активістів сльозогінний газ, гумові кулі і водомети.

Плани з будівництва електростанції потужністю 1320 МВт в районі Рампалю в рамках спільного індійсько-бангладеського проекту викликали протести серед активістів-екологів, адже станцію планують збудувати поблизу найбільших у світі через свою близькість до найбільших у світі мангрових лісів (мангрові ліси ростуть на узбережжях, в місцях, захищених від енергії хвиль, скупчуються осадові відклади з високим вмістом органіки – ред.).

Діяльність електростанції може викликати їх знищення, пише видання.

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