В Бангладеш вспыхнули протесты в защиту мангровых лесов

Во время акции протестующие жгли костры под кампусом университета Дакки и бросали в полицейских различные предметы.

Правоохранители в свою очередь применили против активистов слезоточивый газ, резиновые пули и водометы.

Планы по строительству электростанции мощностью 1320 МВт в районе Рампаль в рамках совместного индийско-бангладешского проекта вызвали протесты среди активистов-экологов, из-за своей близости к мангровым лесам (мангровые леса растут на побережьях, в местах, защищенных от энергии волн, где скапливаются осадочные отложения с высоким содержанием органики - ред.).

Деятельность электростанции может вызвать их уничтожение.