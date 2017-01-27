В Бангладеш вспыхнули протесты в защиту мангровых лесов
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Более сотни демонстрантов вышли на улицы столицы Бангладеш Дакки с протестом против строительства новой угольной электростанции в стране, которая может повредить мангровым лесам, передает УНН со ссылкой на Ruptly.
Во время акции протестующие жгли костры под кампусом университета Дакки и бросали в полицейских различные предметы.
Правоохранители в свою очередь применили против активистов слезоточивый газ, резиновые пули и водометы.
Планы по строительству электростанции мощностью 1320 МВт в районе Рампаль в рамках совместного индийско-бангладешского проекта вызвали протесты среди активистов-экологов, из-за своей близости к мангровым лесам (мангровые леса растут на побережьях, в местах, защищенных от энергии волн, где скапливаются осадочные отложения с высоким содержанием органики - ред.).
Деятельность электростанции может вызвать их уничтожение.